ميرنا وليد - بيروت - بعد إعلان خطوبة الأميرة ديانا على الأمير تشارلز، إلتقت بالأميرة غريس كيلي عام 1981 في London Goldsmiths Hall، خلال حضور حفل أوبرا، ولاحظت الأميرة غريس كيلي، إرتباك ديانا بسبب حضور المصورين، وسألتها إن كانت ترغب بمرافقتها إلى الحمام لمحادثتها، فطلبت ديانا نصيحتها عن الإرتباط بأمير من العائلة المالكة البريطانية، فقالت لها غريس كيلي مع إبتسامة: "فقط ستكون الأمور أسوأ".
كان عمر الأميرة غريس كيلي حينها 51 عاماً، وعمر الأميرة ديانا 19 عاماً.
ولم تكن تعلم الأميرتان، أن كل منهما سوف تواجه المصير نفسه، وتتوفى بحادث سيارة.
كانت هذه تفاصيل خبر الأميرة غريس كيلي والأميرة ديانا واجهتا نفس المصير وهذا ما طلبته ديانا من أميرة موناكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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