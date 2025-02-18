والدة بروك شيلدز إستغلتها وقدّمتها إلى هوليوود على طبق من فضة

ميرنا وليد - بيروت - حققت الممثلة الأميركية بروك شيلدز، نجاحاً كبيراً في السينما، بسبب جمالها وسحرها، وقد إستغلتها والدتها وقدمتها على طبق من فضة، إلى صناع السينما في هوليوود، حين كانت بروك شيلدز لا تزال طفلة، وأصبحت رمزاً للإثــ ارة والإغـ راء.

وكشفت بروك شيلدز خلال مقابلة تلفزيونية، أن المشهد الذي ظهرت فيه من دون مايوه، قامت به ممثلة بديلة، ورداً على السبب، أجابت بأنها لم تشعر أنها جاهزة لدور مماثل.

وكانت بروك شيلدز تتقاضى مبالغ كبيرة، من أجل الظهور على أغلفة المجلات، منها مبلغ 10000دولار عام 1981، ما يعادل 28000 دولار عام 2023.

نذكر من أفلامها الشهيرة Endless love و The Blue Lagoon.