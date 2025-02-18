شكرا لقرائتكم خبر عن ميا جوث أحدث المنضمين لـ فيلم كريستوفر نولان الجديد The Odyssey والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت النجمة الشابة ميا جوث إلى فريق عمل فيلم المخرج العالمى كريستوفر نولان الجديد The Odyssey.

تم الإعلان بالفعل عن انضمام كل من النجوم آن هاثاواي و مات ديمون وروبرت باتينسون إلى فريق العمل في أدوار لم يتم الكشف عنها، كما انضم إلى فريق العمل توم هولاند وزندايا ولوبيتا نيونجو وتشارليز ثيرون، حيث سيشاركون في أول فيلم لهم مع مخرج فيلم Inception.



ميا جوث وكريستوفر نولان

كما كشفت تقارير جديدة عن موقع تصوير فيلم المخرج العالمى كريستوفر نولان القادم The Odyssey، وفقًا لموقع Variety، سيتم تصوير أجزاء من العمل على جزيرة فافينانا، المعروفة باسم "جزيرة الماعز".

وأشار التقرير إلى أن هذا المكان الذى يتخيل فيه هوميروس أن البطل أوديسيوس هبط مع طاقمه للحصول على المؤن، قبالة الساحل الشمالى الغربى لصقلية.

وذلك بعدما بدأ المخرج العالمى كريستوفر نولان العمل على فيلمه الجديد الذى كشفت عن تفاصيله شركة Universal Pictures، حيث سيكون العمل مقتبسًا من قصيدة الشاعر الأغريقى هوميروس الملحمية The Odyssey.

ووصفت شركة Universal Pictures الفيلم بأنه "ملحمة أسطورية"، ويتم تصويره باستخدام تقنية IMAX "الجديدة تمامًا".

ومن المقرر عرض فيلم نولان الجديد The Odyssey عالميًا فى 17 يوليو 2026، ومن المتوقع أن يبدأ التصوير في أوائل عام 2025.