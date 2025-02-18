شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار يقدم روائع أم كلثوم في حفل مسرح البالون الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُحيي النجم الكبير علي الحجار يوم الخميس المقبل حفلاً غنائيًا على مسرح البالون، ويقدم من خلاله مجموعة من روائع أم كلثوم بالإضافة إلى عدد من أغانيه المتنوعة وأغانى تترات المسلسلات، ليضيف لمسة غنائية استثنائية فى الحفل، ويأخذ الجمهور في رحلة عبر الزمن مع ألحان العمالقة وكلمات الشعراء الكبار.

ويقدم البيت الفني للفنون الشعبية عرضًا فنيًا مميزًا ضمن فعاليات شهر فبراير وذلك في إطار توجيهات وزير الثقافة، الدكتور أحمد هنو، باعتبار عام 2025 عامًا للاحتفال بسيدة الغناء العربي أم كلثوم.

يُقام الحفل تحت عنوان “أم كلثوم.. الحب كله”، ويجمع بين إبداع فرقة رضا والفرقة القومية للفنون الشعبية، في استعراض من إخراج تامر عبد المنعم وتصميم محمد قذافي، يجسد من خلاله فنانو الفرقتين الإرث الفني الخالد لكوكب الشرق برؤية استعراضية تمزج بين الرقصات التعبيرية واللوحات البصرية .

يُقام الحفل يوم الخميس 20 فبراير 2025 في تمام الساعة التاسعة مساءً على مسرح البالون بالعجوزة.