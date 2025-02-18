ميرنا وليد - بيروت - شاركت الصفحة الرسمية لوعلي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الجمهور مجموعة صور، للقاء الأول الذي جمع إبنته الاميرة إيمان الصغرى بإبنة شقيقته الأميرة إيمان، أمينة.

وقد خطفت الصور القلوب بالسعادة التي بدت على الطفلة عند مشاهدتها إبنة عمتها للمرة الأولى، وجاء في التعليق: "الحمدلله على قدوم الغالية أمينة... الحمدلله على سلامتك إيمان.. جعلها الله من الصالحات، وقرة عين لوالديها، ولابنتي أختاً وسنداً".

وقد رزقت الأميرة إيمان إبنة الملك الأردني عبدالله الثاني، وزوجها جميل ألكساندر ترميوتس بـ طفلة أطلقا عليها اسم "أمينة"، التي أنجبتها الأميرة إيمان في مستشفى الأمير هاشم بن عبدالله الثاني في محافظة العقبة جنوبي الأردن.

ونشرت الملكة رانيا العبدالله تهنئة رسالة من الأميرة إيمان وزوجها جميل، وذلك على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي كتب فيها: "الحمدالله على تمام النعمة واكتمال المنة، رزقنا بفضل من الله بمولودة أسميناها أمينة .. اللهم نور قلبها بنورك الكريم واحفظهما بعينك التي لا تنام.. إيمان وجميل".



كانت هذه تفاصيل خبر أول لقاء بين الأميرة إيمان الصغرى وإبنة عمتها يخطف القلوب.. بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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