ميرنا وليد - بيروت - أحدثت الممثلة المصرية منة شلبي حالة من الجدل بين الجمهور بعد قيامها بنشر صورة تجمعها بالممثل المصري أحمد السعدني، وعلقت عليها بمعايدة لعيد الحب.

هذا الأمر دفع الجمهور للتساؤل عما إذا كان هناك علاقة حب تجمع الممثلين، ليعلق أحمد السعدني بأسلوب فكاهي، حيث قام بإعادة عرض منشور للمخرج المصري كريم الشناوي ظهر السعدني خلالها بنفس الملابس التي ظهر بها في الصورة التي نشرتها منة شلبي، ومعه مجموعة من الأشخاص وكتب معلقاً: "ننفرد بنفي الشائعة".

وكانت منة قد علقت على شائعات زواجها سراً، وقالت: "كنت مشغولة بتصوير أحد الأعمال من قبل، وفجأة سمعت شائعة أنني تزوجت زواجاً أسطورياً في السر، وأنا لا أهتم بهذه الشائعات، وفوجئت بسؤال والدي عن هذا الأمر، فاضطررت للرد ونفي هذه الأكاذيب. الجمهور كان يراني امرأة جميلة فقط وقتها، وكنت أرغب في تقديم نوعية مختلفة من الأعمال في مسيرتي، وفي 2015 عشت مرحلة جديدة في مشواري، حيث قدّمت وقتها فيلم "نوّارة"، وغيّرت من طريقة تقمصي للشخصيات التي ألعبها".

كانت هذه تفاصيل خبر قصة حب منة شلبي وأحمد السعدني إلى الواجهة من جديد.. وهذا ما حدث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.