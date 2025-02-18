شكرا لقرائتكم خبر عن Sonic The Hedgehog 3 يحقق 478 مليون دولار فى شباك التذاكر العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم 3 Sonic The Hedgehog إيرادات إلى 478 مليون دولار حول العالم منذ طرح العمل يوم 20 ديسمبر من العام الماضى 2024، العمل من إنتاج شركة Paramount Pictures، ووصلت مدته إلى ساعة و50 دقيقة.

وانقسمت الإيرادات بين 234 مليونًا و773 ألف دولار فى شباك التذاكر الأمريكى، و243 مليونًا و800 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى.

وذلك بعدما كشف النجم العالمى جيم كاري أنه قرر المشاركة في بطولة فيلم Sonic The Hedgehog 3 لأنه "يحتاج إلى المال بصراحة"، ظهر كاري بدور دكتور روبوتنيك الشرير.

يشهد فيلم Sonic The Hedgehog 3 تحالفًا غير متوقع بين سونيك (بن شوارتز) وتيلز (كولين أوشونيسي) ونكلز (إدريس إلبا) مع دكتور روبوتنيك حيث يتولون مواجهة خصم كيانو ريفز شادو ذا هيدجهوج.

سألت وكالة Associated Press كاري، خلال العرض الأول للفيلم في المملكة المتحدة في لندن، عن سبب انضمامه للفيلم، بعد أن صرح بعد فيلم Sonic The Hedgehog 2 في عام 2022 أنه يفكر في اعتزال التمثيل.

وأجاب كاري قائلا:" عدت إلى هذا الكون لأنني، أولاً وقبل كل شيء، ألعب دور عبقري، وهو أمر مبالغ فيه بعض الشيء، ولكن الأمر فقط أنني اشتريت الكثير من الأشياء وأحتاج إلى المال، بصراحة".