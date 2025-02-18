شكرا لقرائتكم خبر عن سر ظهور أنتوني ماكى أصلع فى فيلم Captain America: Brave New World والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورة للنجم العالمى أنتوني ماكي، من فيلمه الجديد Captain America: Brave New World، حيث يقدم شخصية سام ويلسون وهو أصلع الرأس بسبب ردائه المؤثرات البصرية فى العمل.



سام ويلسون

وذلك بعدما طالبت الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل، بمنع عرض فيلم “Captain America: Brave New World” في مصر، حيث أصدرت بيانا جاء فيه: "نطالب بضرورة منع عرض فيلم (Captain America: Brave New World) من إنتاج شركة مارڤل، الفيلم المتوقع عرضه في منتصف فبراير القادم، يروّج للعدو الصهيوني بصورة مباشرة من خلال إشراك ممثلة إسرائيلية تؤدي دور بطلة خارقة باسم (صبرا) ترتدي زيًا يحمل علم كيان الاحتلال".

وأضافت الحملة في بيانها: "قمنا بإرسال خطاب رسمي إلى هيئة الرقابة على المصنفات الفنية والشركة المسئولة عن توزيع الفيلم في مصر، نطالب فيه بمنع عرض هذا العمل الداعم للعدو الصهيوني".

كما حصد فيلم الحركة والأكشن Captain America: Brave New World الذي يعد أحدث إصدارات عالم مارفل للأبطال الخارقين، 40 مليون دولار في اليوم الأول من عرضه محليًا تزامنًا مع احتفالات عيد الحب، ليتصدر عنواني الصحف العالمية برقم إيرادات كبير.