شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام الشنواني تقدم 4 شخصيات في مسلسل عقبال عندكوا مع إيمى والرداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الفنانة ريهام الشنوانى تصوير دورها في مسلسل عقبال عندكوا بطولة النجمين حسن الرداد وإيمى سمير غانم، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من إخراج علاء إسماعيل، حيث تقدم ريهام 4 شخصيات مختلفة خلال أحداث المسلسل الذى تدور أحداثه في إطار كوميدى اجتماعى، وتظهر ريهام بـ 4 شخصيات مميزة أبرزها شخصية شعبية، وأخرى امرأة حرباية وغيرهم من الكراكترز.



ريهام الشنوانى

تقدم إيمى سمير غانم وحسن الرداد شخصيات مختلفة ومتعددة "كاراكتارات" في مسلسل عقبال عندكوا يعيد إلى الأذهان قيامها بنفس الأمر خلال مسلسل عزمى وأشجان، الذى يعد آخر عمل يجمعهما، وتم عرضه فى شهر رمضان 2017، إذ ظهرا زوجان يقرران النصب والسرقة من أجل تحسين معيشتهما ويتقمصان العديد من الشخصيات المختلفة من ناحية الشكل والملابس على مدار حلقات العمل لتسهيل عمليات النصب.

مسلسل عقبال عندكوا يشارك فى بطولته إلى جانب إيمى سمير غانم وحسن الرداد كل من: محمد ثروت، إنعام سالوسة، عارفة عبد الرسول، علاء مرسي، وحجاج عبد العظيم، ومن تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن وإخراج علاء إسماعيل ومن إنتاج أحمد السبكي، والعمل يُعيد ثنائية إيمى سمير غانم وحسن الرداد على الشاشة الصغيرة بعد 7 سنوات من آخر عمل جمعهما فى الدراما وهو عزمى وأشجان.



الفنانة ريهام الشنواني الفنانة ريهام الشنواني