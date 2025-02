شكرا لقرائتكم خبر عن الملكة شارلوت في Bridgerton تنضم لمسلسل The Dream Lands والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت النجمة العالمية جولدا روشوفيل، صاحبة شخصية الملكة شارلوت في أحداث مسلسل Bridgerton، الى المسلسل الدرامي الجديد The Dream Lands المقرر عرضه على هيئة الإذاعة البريطانية، وهو المسلسل المقتبس من رواية روزا رانكين جي عن تغير المناخ.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة Deadline، ستنضم إلى روشوفيل الممثلة الجديدة باسكال كان، التي تتولى دور البطولة في مسلسل Chance، إلى جانب آنا فريل بدور جاس، وكونور سوينديلز بدور كول، وكلارا بدور فرانكي، وكاثرين باركنسون بدور أنطونيا وعدد من الممثلات الأخريات.

روشوفيل، التي تلعب دور البطولة في مسلسل Bridgerton والمسلسل الفرعي الناجح Queen Charlotte، دور إيونا، حيث ظهرت مؤخرًا في برامج بريطانية أخرى مثل Doctor Who وDeath in Paradise.

تدور أحداث المسلسل المنتظر في مدينة مارغيت في المستقبل القريب، على خلفية من عدم المساواة المتزايدة، حيث تكتشف شانس الحياة والحب بينما تُجبر على القتال من أجل بقاء أسرتها وأصدقائها في عالم ينهار من حولها، ومن إنتاج Sister and Universal International Studios، وتأليف كايلي لويلين، مؤلفة فيلم In My Skin الحائز على جائزة البافتا.