شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان خلال برومو مدفع رمضان على dmc: باختصار شديد استنوا الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت قناة dmc لبرنامج محمد رمضان الجديد على شاشة القناة من خلال فيديو قصير ظهر فيه الفنان محمد رمضان أمام عدد كبير من المايكات وهو أشبه أن يكون في مؤتمر صحفى ويتكلم أمام العلن بجملتين قال فيهما: "رمضان في رمضان".

وعلقت الصفحة على الفيديو بكتابة: "باختصار شديد استنوا الجديد".

وذلك بعدما نشرت صفحة dmc بوستر لبرنامج مدفع رمضان من خلال الصفحة الرسمية على موقع فيس بوك اكتفوا فيها بكتابة "الليلة الساعة 12"، والاكتفاء بعمل منشن لاسم الفنان محمد رمضان، وهو ما دفع المتابعين للتساؤل حول طبيعة البرنامج، خاصة أن رمضان سبق أن نوه عن البرنامج في أكثر من مرة عبر حساباته على السوشيال ميديا قائلاً وقتها: استنوا مدفع رمضان بعد الأذان.

كان النجم محمد رمضان قد شوق جمهوره بفيديو على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، وعلق قائلا: "وأنت قاعد بتفطر هتبقى جايب قناة دى إم سى استنى مدفع رمضان بعد الأذان على طول، وباختصار شديد أنا ما ليش تقليد".

وشارك النجم محمد رمضان جمهوره فيديو جديدا نشره عبر حسابه بموقع إنستجرام، وقال خلال الفيديو: "فى مدفع رمضان دا قبل أذان المغرب قبل ما الناس تفطر وفى مدفع رمضان دا بعد الفطار هيبقى على dmc عشان الناس تفرح.. وهتقولي عامل دا ليه هقولك باختصار شديد الناس عايزة الجديد يا ليفة"، وكتب تعليقا على فيديو: "ثقة في الله مصر هتفرح".

كما سبق أن نشر محمد رمضان خلال الأيام الماضية، مقطع فيديو قصيرا له عبر حسابه الرسمي بتطبيق إنستجرام، ظهر فيه يحكي موقفا طريفا له مع معجب في الشارع.

وقال محمد رمضان وقتها في الفيديو: "واحد قابلني في الشارع وقال لي إيه يا نجم كلها رافعة حبوب جراءة ومقطعة البطاقة إحنا مش هنشوفك في رمضان ولا إيه؟ قلت له افتح قناة dmc واستنى مدفع رمضان عشان تفطر".

وكان آخر أعمال رمضان في يناير الماضي، حيث طرح أحدث كليباته الغنائية بعنوان "قطتي مبتخربش" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب، وكذلك أغنية "أنا البلد" التي حصدت أكثر من مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، والأغنية من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان كلوبيكس.