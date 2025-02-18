شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ثروت: نقدم كوميديا راقية وجرعة ضحك كبيرة في مسلسل عقبال عندكوا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان محمد ثروت لـ"الخليج 365" إنه ما زال يصور دوره في مسلسل عقبال عندكوا، بطولة حسن الرداد وإيمى سمير غانم، وسيعرض في رمضان 2025، من إخراج علاء إسماعيل، مشيرًا إلى أنه وفريق العمل سيقدمون جرعة كوميديا وراقية في نفس الوقت، لافتًا إلى أن العمل يتضمن حلقات منفصلة متصلة، ولكل حلقتين شكل وشخصيات مختلفة.

ويشارك محمد ثروت في بطولة فيلم الصفا الثانوية بنات، بطولة على ربيع وسارة الشامى، تأليف أمين جمال، ويشارك في بطولة العمل أوس أوس وعدد كبير من الفنانين.

تقدم إيمى سمير غانم وحسن الرداد شخصيات مختلفة ومتعددة "كاراكتارات" في مسلسل عقبال عندكوا يعيد إلى الأذهان قيامها بنفس الأمر خلال مسلسل عزمى وأشجان، الذى يعد آخر عمل يجمعهما، وتم عرضه فى شهر رمضان 2017، إذ ظهرا زوجان يقرران النصب والسرقة من أجل تحسين معيشتهما ويتقمصان العديد من الشخصيات المختلفة من ناحية الشكل والملابس على مدار حلقات العمل لتسهيل عمليات النصب.

مسلسل عقبال عندكوا يشارك فى بطولته إلى جانب إيمى سمير غانم وحسن الرداد كل من: محمد ثروت، إنعام سالوسة، عارفة عبد الرسول، علاء مرسي، وحجاج عبد العظيم، ومن تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن وإخراج علاء إسماعيل ومن إنتاج أحمد السبكي، والعمل يُعيد ثنائية إيمى سمير غانم وحسن الرداد على الشاشة الصغيرة بعد 7 سنوات من آخر عمل جمعهما فى الدراما وهو عزمى وأشجان.