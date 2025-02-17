بالصور- بملامح حادة.. هدى المفتي تضج جمالاً و أنوثة

ميرنا وليد - بيروت - سحرت الممثلة المصرية هدى المفتي متابعيها، في أحدث إطلالاتها عبر حسابها الخاص، حيث ظهرت بملامح حادة بغاية الأنوثة و الجمال، وقد طبقت مكياجاً أظهر جمال ملامح وجهها، وتركت شعرها الناعم منسدلاً على كتفيها.



وكانت إحتفلت هدى المفتي بعيد ميلادها على طريقتها الخاصة، من خلال مجموعة صور، ظهرت فيها وهي تمسك قالب حلوى بيدها، مرتديةً فستاناً أسود ضيقاً وطويلاً، بكمين طويلين، إستعرضت من خلاله رشاقتها، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً.

وعلقت هدى على المنشور قائلة: "6 ديسمبر، أنا أحب اليدين. إنها السمة الأكثر وضوحًا في الشخص، بصرف النظر عن العينين . من خلال النظر إلى يدي شخص ما، يمكنك تحديد مقدار الحياة التي عاشها، وأنواع الوظائف التي شغلها، وما هي مواهبه، وكيف يشعر...على أي حال، لا شيء مهم، أردت فقط مشاركة إحدى أفكاري معك اليوم. أتمنى لك كل التوفيق، دائمًا، أنت حقًا ولكن ليس حقًا أنت".

