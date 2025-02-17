بكلمات من التقدير و الحب.. كريس جينر تعايد باريس هيلتون في يوم ميلادها

ميرنا وليد - بيروت - عايدت كريس جينر، "الأم" لعائلة كارداشيان، النجمة العالمية باريس هيلتون في يوم ميلادها من خلال مجموعة صور و لحظات عاشتاها مع بعضهما و علقت بكلمات من الحب قائلةً: "عيد ميلاد سعيد باريس هيلتون !!! أنت تشعين بالجمال من الداخل والخارج، وأنت مصدر إلهام لكل من حولك.
أنت أم رائعة، وزوجة، وأخت، وابنة، وعمة، وابنة عم، وصديقة، وسيدة الأعمال ورائدة الأعمال الأكثر روعة، وأنا معجبة بك وأعشقك كثيرًا. إنه لشرف كبير أن أكون إحدى عماتك، ولا يمكنني أن أكون أكثر فخرًا بالمرأة الرائعة التي أنت عليها !! نرسل لك الكثير من الحب اليوم ودائما! أحبك!!".
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