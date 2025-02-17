بجامبسوت ضيق.. ديمة قندلفت تطل على متابعيها بشخصية تالا من "القدر"

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة السورية ديمة قندلفت على متابعيها من كواليس تصوير مسلسلها "القدر" من خلال مجموعة صور عبر حسابها الخاص، حيث كانت تردي جامبسوت باللون الاخضر ضيق ذات اكمام طويلة بتصميم رائع، و ربطت شعرها على شكل ذيل الحصان مع مكياج هادئ اظهرت من خلاله جمال وجهها.
مسلسل "القدر" من بطولة الممثلين قصي خولي، ديمة قندلفت، وسام حنا، رزان جمال، ميلاد يوسف، رانيا سلوان، حسن عويتي، رندة كعدي، نورا رحال، فارس ياغي، مارينال سركيس، فيكتوريا عون، سلمى شلبي، سني عبد الباقي، وسام برق، مايا عبدالله ورهف أرمنازي.
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