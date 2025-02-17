شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر لزمات أحمد العوضي في أعماله من "على الله حكايتك" حتى "بشووويشة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتاد النجم أحمد العوضى، خلال مشاركاته في مسلسلات رمضان، الظهور بـ لزمة معينة يرددها دائمًا طوال حلقات المسلسل، ويتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، ويرددونها طول الأحداث مثله، حيث كشف العوضى عن لزمة شخصية فهد في مسلسله الجديد فهد البطل، الذى ينافس به في موسم رمضان 2025 وهى" بشووويشة".

أما اللزمة الأشهر بالنسبة للعوضى كان مسلسل اللى ملوش كبير 2022 من خلال "وحش الكون" وأيضًا "على الله حكايتك" ومسلسل ضرب نار من خلال شخصية جابر الكوماندا فكانت لزمة العوضى "أحلى على الأحلى"، وفى فيلم الإسكندرانى قدم "العوضى" من خلال شخصية بكر الإسكندرانى لزمة "ولا يا ولا" وفى مسلسل حق عرب 2024 جسد شخصية عرب السويركى واشتهر بلزمة "وحدوا الواحد" و"تشكر منحرمش".

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى مع خط درامى صعيدى، وبطولة أحمد العوضى، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، عصام السقا، محمود البزاوى، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود وآخرين.

يذكر أن أحمد العوضى قدم فى رمضان الماضى مسلسل "حق عرب" وشارك فى بطولته: دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.