شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شوقى يطرح أحدث أغانيه بعنوان "العقارب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم مصطفى شوقى أحدث أغانيه بعنوان العقارب من كلمات أبو النور ومودى نبيل وألحان وتوزيع فارس فهمى.

وتقول كلمات الأغنية :

الفتره ديا الناس بقت زى العقارب

ده كلام بقوله بجد فعلًا عن تجارب

الطعنه دايمًا مش بتيجى من الغريب

جاتلك من اللى فضلت علشانهم تحارب

واعمل حسابك قبل ما تغمض عينيك

ممكن يخونك عادى أقرب حد ليك

ضربت عدوك لو مموتش منها تقوى

ضربت حبيبك دى اللى بتخلص عليك

كان كل همك تبقى متطمن عليهم

موتك وسمك لو يقرب حد ليهم

حتى أبن دمك منه مسلمتش كمان

متلومش خالص حد غيرك ده انت خايب

وفضلت ماسك طول حياتك حبل دايب

ضيعت نفسك وانت مديهم أمان

وقال مؤخرا مصطفى شوقي، إنه كان يتابع الفنان الشعبي الكبير، عبد الباسط حمودة، منذ عام 1986، حيث كان يسير على نفس نهج الفنان أحمد عدوية في غناء المواويل والأغاني الشعبية القريبة من القلب.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي محمد العسيري، ببرنامج "كلام في الفن" الذي يذاع على القناة الوثائقية: "أول موال أحفظه جيدا كان بصوت الفنان عبد الباسط حمودة، وأتذكره جيدا، كانت لديه طبقة صوت غير عادية، وقادر على تطوير نفسه بشكل مبهر ويتواجد الآن بين الشباب".

وتابع: "شكل الأغنية الشعبية تغير تماما، بعد أحمد عدوية، الأغنية الشعبية قبله كانت تخرج بشكل مختلف تماما عما هي عليه الآن".

واختتم: "أغني دائما للفنان الكبير أحمد عدوية، وحريص على تشغيل أغنياته في سيارتي أثناء القيادة".