شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نجاتى: أنا بخير وبشكر كل أهل بورسعيد على وقفتهم معايا والان مع تفاصيل الخبر

طمأن النجم محمد نجاتي الجمهور، من خلال تصريح خاص لـ"الخليج 365"، وذلك بعد الحادث الذي تعرض له في بورسعيد، حيث قال إنه الحمد لله بخير ويعاني فقط من مجرد كدمات.

ووجه النجم محمد نجاتي الشكر، لأهل بورسعيد على وقفتهم معه في الحادث ولكل من ساعده.

وتسبب الحادث في تهشم مقدمة سيارته، وتم نقله إلى أحد المستشفيات.

الفنان محمد نجاتى يشارك فى مسلسل حكيم باشا مع النجم مصطفى شعبان، والذى انتهى من تصويره منذ ايام، ومن المقرر عرضه فى رمضان المقبل 2025 على شاشات المتحدة ومنصة "watch it".

وعبر محمد نجاتى فى لقاء سابق عن سعادته بالمشاركة فى العمل وقال لـ الخليج 365: سعيد بانضمامى لذلك العمل خاصة أنه يعتبر ثالث تعاون يجمعنى بالفنان مصطفى شعبان بعد مسلسل مزاج الخير وبابا المجال.

أكد محمد نجاتى أن مسلسل حكيم باشا سيكون مختلفا وجديدا من ناحية القصة والتيمة، موضحاً أنه يجسد دور رجل صعيدى شرير اسمه بحر وهو ابن عم حكيم الذى يجسد دوره مصطفى شعبان، ويدخل معه فى مشاكل وصراعات.

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.