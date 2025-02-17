شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ممدوح وإيمى سمير غانم وأحمد فهمى وباسم سمرة فى عزاء شقيق أحمد السبكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر إلى عزاء شقيق المنتج أحمد السبكي بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، عدد من نجوم الفن والرياضة، منهم الإعلامية سهير شلبي والنجوم كريم فهمي وأحمد فهمي ومحمد ممدوح وباسم سمرة وخالد جلال وشيرى عادل وحنان مطاوع وناهد السباعي ومحمد صلاح آدم والكابتن ماهر همام ومحمود الليثي.

شهد عزاء سيد السبكي شقيق المنتج أحمد السبكي بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، حضور عدد من نجوم الفن والرياضة، منهم: يسرا وعمرو يوسف وبيومي فؤاد وحنان مطاوع والمخرج وائل احسان ومحمد ياسين وعمرو عرفة وصبحي خليل وسليمان عيد ومحمد فهيم وحسن دنيا ومحمد عبد المنعم وإيهاب فهمي وسامح حسين وعثمان أبو لبن ومحمد الشربيني والمخرج عمر عبد العزيز وناهد السباعي وأحمد فهيم وحسني شتا والإعلامي إبراهيم عيسى وأحمد شوبير.

وحضر أيضا كل من: علاء مرسي وسيد رجب ومنير مكرم وعمر السعيد والمنتج هشام عبد الخالق ومحمد محمود عبد العزيز وكريم عفيفي، وعدد من نجوم الكرة القدامي، مثل طاهر أبو زيد ومصطفى عبده ومصطفى يونس ومحمود سعد وشريف عبد المنعم.

الراحل سيد السبكى لم يسلك طريق الإنتاج السينمائى على غرار شقيقيه محمد السبكى وأحمد السبكى، وإنما بدأ حياته كلاعب كرة قدم في النادى الأهلى، ولكنه تعرض لإصابة كبيرة جعلته يترك كرة القدم تمامًا واتجه بعدها إلى الجزارة وهى المهنة التي تشتهر بها العائلة.

يذكر أن المنتج أحمد السبكى، يقدم مسلسلين جديدين فى دراما رمضان المقبل 2025 للعرض على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية، الأول هو عقبال عندكوا بطولة إيمى سمير غانم وحسن الرداد ويشارك فى العمل محمد ثروت، إنعام سالوسة ومن تأليف أحمد سعد والى وعلاء حسن وإخراج علاء إسماعيل وعارفة عبد الرسول وعلاء مرسى وعدد آخر من الفنين.

ثانى مسلسلات السبكى فى دراما رمضان 2025، عايشة الدور بطولة دنيا سمير غانم، محمد ثروت، سماء إبراهيم، عمر الشنواى، رحاب الجمل، أميرة أديب، وفدوى عابد، وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وأشرف نصر وندى عزت وسامح جمال ونانسي عكيله وإخراج أحمد الجندي، وتجسد دنيا شخصية "عايشة" وهي سيدة مطلقة وأم لطفلين، ولكن القدر يجعلها تعود كطالبة جامعية.

أما المنتج محمد السبكى فقدم آخر أعماله، فيلم مطرح مطروح وهو من بطولة محمود حميدة، كريم عفيفى، ليلى أحمد زاهر، شيماء سيف، طارق الإبيارى، سامى مغاورى، محمد السعدنى، شريف ثروت ومحمدى القاضي وتأليف محمد عز وإخراج وائل إحسان، وتدور الأحداث في إطار من الحركة والكوميديا، خلال فترة الأربعينيات في مصر.