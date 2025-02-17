بالصور- نور الغندور تخطف القلوب بلوك مميز من Chanel

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة المصرية نور الغندور في أحدث إطلالة لها على متابعيها، من خلال مجموعة من الصور عبر حسابها الخاص أثناء غستمتاعها بوقتها في الطبيعة، وكانت ترتدي سترة باللون الزهري من Chanel مع سروال جينز واسع من Chanel ايضاً، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها بتسريجة مميزة، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهر جمال ملامح وجهها.



وكانت قد شاركت الممثلة المصرية نور الغندور متابعيها عبر حسابها الخاص، مقطع فيديو أظهرت من خلاله المفاجأة التي حُضرت لها في عيد الحب من حبيبها "المجهول"، إذ دخلت غرفة مليئة بالورود الحمر المنثورة في كل مكان، مع قلب كبير كتب عليه بالورود البيضاء: "Love You N"، بالإضافة إلى مجموعة من المجوهرات والألماس، إلا أنها لم تكشف عن هوية الشخص الذي حضر لها هذه المفاجأة.

وإرتدت نور فستاناً أسود طويلاً وضيقاً، بكمين طويلين، إستعرضت من خلاله رشاقتها، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً.

