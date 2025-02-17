- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة المصرية نور الغندور في أحدث إطلالة لها على متابعيها، من خلال مجموعة من الصور عبر حسابها الخاص أثناء غستمتاعها بوقتها في الطبيعة، وكانت ترتدي سترة باللون الزهري من Chanel مع سروال جينز واسع من Chanel ايضاً، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها بتسريجة مميزة، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهر جمال ملامح وجهها.
وكانت قد شاركت الممثلة المصرية نور الغندور متابعيها عبر حسابها الخاص، مقطع فيديو أظهرت من خلاله المفاجأة التي حُضرت لها في عيد الحب من حبيبها "المجهول"، إذ دخلت غرفة مليئة بالورود الحمر المنثورة في كل مكان، مع قلب كبير كتب عليه بالورود البيضاء: "Love You N"، بالإضافة إلى مجموعة من المجوهرات والألماس، إلا أنها لم تكشف عن هوية الشخص الذي حضر لها هذه المفاجأة.
وإرتدت نور فستاناً أسود طويلاً وضيقاً، بكمين طويلين، إستعرضت من خلاله رشاقتها، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- نور الغندور تخطف القلوب بلوك مميز من Chanel لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.