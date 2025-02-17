بالفيديو- دانا الحلاني تحمس متابعيها لوصفاتها الشهية فيشهر رمضان المبارك

ميرنا وليد - بيروت - أشعلت الشيف دانا الحلاني، إبنة الفنان اللبناني عاصي الحلاني، حماس متابعيها لوصفاتها الرمضانية، من خلال مقطع فيديو لها في المطبخ أثناء تحضير أحد الاطباق، و علقت بالقول :"مين متحمس لوصفات رمضان؟"، و ذلك لأنها تحضر أطباق ووصفات أكل شهية لمتابعيها طيلة شهر رمضان المبارك.



وكانت نشرت دانا الحلاني مجموعة صور، ظهرت فيها بلوك مميز، فقد كانت ترتدي فستاناً ضيقاً وطويلاً باللون الرمادي، من دون أكمام، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها، ولإكمال اللوك وضعت دانا نظارة شمسية على عينيها.

