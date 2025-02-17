بتقنية الـ "one shot".. ماغي بو غصن تشارك متابعيها كواليس تصوير برومو بالدم

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن الجمهور مقطع فيديو مع متابعيها عبر حسابها الخاص، من كواليس تصوير برومو مسلسلها الجديد "بالدم" الذي سيعرض في الموسم الرمضاني 2025، و أظهرت من خلال الفيديو الطريقة التي صور بها المشهد و كيف تغيرت الخلفية و الملابس في نفس اللقطة، و ذلك بتقنية الـ "one shot".



و في وقت سابق، ردت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن، على رسالة الفنانة نوال الزغبي التي وجهتها لها سابقاً، عند الإعلان عن البوستر الترويجي الخاص بمسلسلها "بالدم"، الذي ستخوض به السباق الرمضاني 2025.

بعد أن كانت كتبت نوال الزغبي: "ناطرين الإبداع يا زغيّر ،بالدم"، ردت عليها ماغي بو غصن وكتبت: "محبتك اصلية متلك يا دهبية.. أول شي اشتقتلك يا قمر.. تاني شي ناطرة شغلك الحلو قريباً".

