“فقدت الذاكرة” لـ نادر الأتات ونور الزين تحصد أرقامًا قياسية!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تواصل أغنية “فقدت الذاكرة” للنجمين نادر الأتات ونور الزين تحقيق نجاح واسع، إذ تخطّت حاجز المليون مشاهدة خلال خمسة أيام فقط من طرحها، وسط تفاعل كبير من الجمهور في مختلف الدول العربية.

وحققت الأغنية انتشارًا واسعًا عبر المنصات الرقمية، حيث تصدّرت قوائم الترند في العراق ولبنان، كما لاقت إشادات واسعة بالتناغم المميز بين صوتي الأتات والزين، واللحن الذي حمل بصمة نور الزين، إلى جانب التوزيع الموسيقي المتقن لعمر صباغ، مما منحها طابعًا خاصًا ساهم في نجاحها السريع.

كما تداول الجمهور مقاطع فيديو توثّق تفاعلهم مع الأغنية، مع تعليقات تشيد بالإحساس العميق الذي ينقله الثنائي في هذا العمل، ما عزّز من انتشارها وجعلها حديث السوشيال ميديا.

بفضل هذا الزخم الجماهيري، تستمر “فقدت الذاكرة” في حصد النجاحات، مع توقعات بأن تحافظ على تصدّرها خلال الأيام المقبلة.