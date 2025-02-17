منتج شهير يدافع عن منة شلبي.. وهذا ما كشفه!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: دافع السيناريست تامر حبيب عن الفنانة منة شلبي، خلال الندوة التي أقامها حول فيلمه الشهير “سهر الليالي”، خلال عرضه في إحدى السينمات تزامنا مع عيد الحب، وذلك بعد الانتقادات التي وجهت إليها بعد قبلتها لأحمد داوود في فيلم “الهوى سلطان”.

قال تامر: “اتضايقت من الانتقادات الموجهة لفيلم الهوى سلطان ومنة شلبي بسبب القبلة، وده بسبب تطور ردود فعل الجمهور زي رفع القضايا على الصناع والشتايم على السوشيال ميديا”.

كما كشف تامر حبيب تفاصيل وجود جزء ثانٍ من فيلم “سهر الليالي”، قائلاً: “هنقدم جزء جديد من سهر الليالي بعد ربع قرن من الجزء الأول، وهيتناول قصص أربع ثنائيات جديدة”.

وفجّر تامر مفاجأة عن فيلمه سهر الليالي، قائلًا: “المطربة أنغام كانت مرشحة لتجسيد دور منى زكي بالعمل، ولكن لم يكتمل الأمر بسبب ظروف معينة”، تابع: “أنغام في بيني وبينها كلام على شغل وتمثيل من بدري، وكانت هتعمل دور منى زكي في فيلم سهر الليالي ولكن اعتذرت عنه ومنى رجعت للدور، وكانت هتمثل في فيلمي عن العشق والهوى لكن مظبطتش، وإن شاء الله نشتغل مع بعض قريب”.