أصالة تتجاهل تهديدات طليقها بهذه الرسالة!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة أصالة، عبر حسابها الخاص على “إنستغرام” صورة لها مع زوجها الشاعر العراقي فائق حسن، وجهت له فيها رسالة مؤثرة بمناسبة عيد الحب، مؤكدةً سعادتها واستقرارها معه، متجاهلة تصرفات طليقها المخرج طارق العريان بعد حذفه بعض أغنياتها التي أنتجها لها من “يوتيوب”.

علقت أصالة على الصورة قائلة: “كلّ سنة وأنا معك مرتاحة، مبسوطة، متطّمنة، بحلم وبحقق، وفيك بكبر يا كل شيء حلو بحياتي.. كلّ عيد حب وأنت جنبي، وأنا منّك يا أجمل وأصدق حبيب، وأرقى وأوفى شريك”.

أضافت: “جوزي يا جوزي، يلّلي بتستحقّ من شعوري ألف وملايين الكلمات ما بتعبّر عن خليط المشاعر إللي بحملها إلك، وإللي مجموعها يادوب يساوي نقطة ببحر محبتك وكرمك، واهتمامك، وإخلاصك”.

جاءت هذه الرسالة في وقت تتصدر فيه أصالة حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد قيام طليقها طارق العريان بحذف أغنيتها “60 دقيقة حياة” من “يوتيوب”، وإعلانه عزمه حذف المزيد من أغانيها التي يرى أنه يمتلك حقوق إنتاجها، ونشرها، وتوزيعها.