نجوى كرم توجه للمرة الأولى رسالة حب علنية لزوجها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت النجمة اللبنانية نجوى كرم بعيد الحب بطريقة مميزة، حيث وجهت رسالة حب مقتضبة إلى زوجها رجل الأعمال الإماراتي عمر الدهماني عبر حسابها على إنستغرام، في خطوة نادرة منها لمشاركة تفاصيل من حياتها العاطفية مع الجمهور.

ونشرت نجوى مجموعة من الصور الخاصة بالمناسبة، وعلّقت عليها بكلمات رومانسية: “كل العمر وأنت حبيبي يا حبيبي”، مرفقةً جملتها برمز القلب الأحمر، مما أثار تفاعلًا واسعًا بين المتابعين الذين عبّروا عن إعجابهم بعفويتها وسعادتهم برؤيتها تنعم بالحب.

واختارت نجوى لهذه المناسبة إطلالة أنيقة مختلفة عن الأحمر التقليدي، حيث تألقت بفستان ساتان رمادي حريري بقصّة ضيّقة تبرز رشاقتها، مع تصميم منسدل يكشف عن أحد كتفيها وأكمام طويلة مزينة بأزرار ناعمة، مما منح الفستان لمسة فريدة دون الحاجة إلى التطريزات أو الخرز.

وأكملت إطلالتها بأكسسوارات متناغمة، حيث حملت حقيبة يد صغيرة باللون البنفسجي الغامق مزينة بخط من الستراس الأبيض، ونسّقت معها حذاء بنفس اللون، بينما اعتمدت مكياجًا ناعمًا بالألوان الترابية مع أحمر شفاه زهري فاتح زاد من إشراقتها.

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع منشور نجوى، مشيدين بجمالها ورقيّها، كما أعربوا عن سعادتهم برؤيتها تعيش لحظات رومانسية مليئة بالحب والدفء.