برومو “فهد البطل” يحصد الملايين.. والعوضي يعد بمفاجآت يومية في رمضان!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كتب الفنان أحمد العوضي من خلال حسابه الخاص في “فيسبوك” منشوراً احتفل فيه بتسجيل برومو مسلسله الجديد “فهد البطل” 34 مليون مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بعد أيام قليلة من طرحه، واعداً جمهوره بمفاجأة كل يوم طوال شهر رمضان.

وقال العوضي إنه سيقدّم مسابقة خلال شهر رمضان، خاصة بمسلسله الجديد “فهد البطل”، مشيراً الى أن المسابقة ستتضمن 30 سؤالاً، على أن يكون هناك فائز يومياً.

وقال أحمد العوضي في منشوره: “إخواتي العشق خلو برومو فهد البطل 34 مليون، استنوا 30 مسابقة في رمضان… خررراااااب”.

ويُعد ما أعلنه العوضي عن مسابقات رمضان امتداداً للتقليد الذي اتبعه منذ فترة بطرح سؤال على جمهوره واختيار عدد من الفائزين منهم لإهدائهم مبلغاً من المال.

مسلسل “فهد البطل” يشارك في بطولته بجانب أحمد العوضي، كلٌ من: ميرنا نور الدين وأحمد عبد العزيز ومحمود البزاوي وكارولين عزمي وحمزة العيلي وعصام السقا…، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام.