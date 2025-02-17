نبيلة عبيد تبدأ التحضير لمسلسل “جذوة” بمسابقة لاختيار وجوه جديدة!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بدأت الفنانة نبيلة عبيد وصنّاع المسلسل السعودي “جذوة” في التحضير للمسلسل بتنظيم مسابقة لاختيار بعض الوجوه الجديدة للمشاركة في المسلسل، المقرر أن يبدأ تصويره في آذار (مارس) المقبل.

وشارك في اختيار الوجوه الجديدة عدد من الفنانين، بينهم: عبد العزيز مخيون، سحر رامي، ومادلين طبر.

وأُقيمت الفعالية بالتعاون مع مجموعة قنوات MBC بهدف اختيار مجموعة من الموهوبين في مجال التمثيل من الجنسين، وإرسالهم لدراسة التمثيل في مصر.

وكانت نبيلة عبيد قد كشفت في وقت سابق عن عدم مشاركة مسلسلها السعودي “جذوة” في سباق رمضان، مؤكدةً أنه لا يزال في مرحلة التحضير.

وقالت نبيلة عن مسلسلها السعودي المنتظَر: “مسلسلي مالوش علاقة بالسباق الرمضاني ولسّه في مرحلة الكتابة ولكن قصته مختلفة”، متمنيةً أن ينال إعجاب الجمهور عند عرضه.

وعبّرت الفنانة الكبيرة عن سعادتها بتقديم أعمال تهمّ المرأة المصرية خلال مسيرتها الفنية، مشيرةً إلى أنها قضية مهمة وأن السينما طرحت حلولاً لها، بالقول: “الحمد لله إني قدمت أعمال تهم المرأة المصرية واختياراتي للأدوار كانت مهمة وخاصة بمشاكل المرأة لأن دي قضية مهمة وعرضنا إزاي تحل مشاكلها واللي كان بيتعرض لي كان أغلبه بيتحدث عن تلك القضية لإيجاد حلول لها”.