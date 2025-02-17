أحمد زاهر في مرمى الانتقادات بسبب دوره في “سيد الناس”!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: واجه الفنان أحمد زاهر حملة انتقادات واسعة من نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره في برومو مسلسل “سيد الناس” مع عمرو سعد، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، بسبب الشخصية التي يقدّمها خلال العمل.

وانتقد بعض الجمهور أحمد زاهر مؤكدين أن الشخصية التي سيجسّدها في “سيد الناس” قريبة جداً من شخصية “فتحي البرنس” التي قدّمها مع محمد رمضان في مسلسل “البرنس” عام 2020 حتى في طريقة الارتجال، ولافتين الى ضرورة أن ينوّع في أدواره حتى لا يحرق نفسه.

مسلسل “سيد الناس” يُعرض ضمن مسلسلات رمضان المقبل عبر شبكة قنوات mbc ومنصة شاهد الرقمية… وهو بطولة: عمرو سعد، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، وياسين السقا، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، ومن تأليف خالد صلاح ومحمد سامي وإخراج محمد سامي، وتدور أحداثه في إحدى قرى الصعيد حيث يظهر عمرو سعد في دور شخص يعمل على نصرة المظلوم بعدما يواجه العديد من التحدّيات.