بعد ولادتها.. كارمن سليمان تفاجئ الجميع بهذا الخبر!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد الاعلان عن ولادتها للمرة الثانية نهاية الأسبوع الماضي، فاجأت النجمة كارمن سليمان وزوجها مصطفى جاد الجميع بالكشف عن جنس المولود الجديد، ليعلنا انه توأم.

وشاركت النجمة المصرية متابعيها على تطبيق انستغرام بمقطع فيديو لطيف من داخل المستشفى، ظهرت فيه مع زوجها وهما يحملان الطفلتين، ليعلنا عن استقبالهما لتوأم بنات، اختارا لهما اسما تمارا وتاليا.

وبدت كارمن في المقطع بغاية الاناقة بفستان زهري فضفاض وكانت تقف بالقرب من زوجها وهي في غاية الارتباك والسعادة، وأرفقته بتعليق “الحمدلله، قولوا ما شاءالله”، وهو ما تفاعل معه النجوم والجمهور وشكل صدمة ومفاجأة للجميع وانهالت عليها التبريكات والتهاني بالطفلتين، وعبروا عن حبهم الكبير لها وسعادتهم بهذه المفاجأة اللطيفة.

وكانت الفنانة المصرية قد استقبلت الطفلتين بعد يوم واحد من عيد الحب، واعلنت عن ذلك من خلال صورة لها من داخل المستشفى، وبجوارها زوجها وعلقت عليها قائلة: “عليتنا بتكبر الحمد لله على كريم عطاءه وتمام نعمته”.