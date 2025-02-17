نقابة الفنانين العراقيين تُنذر سارة البحراني بسبب تجاوزاتها!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في إطار محاربتها لكل ما يمسّ بالمجتمع والأخلاق، أعلنت نقابة الفنانين العراقيين أمس الأحد، عن إصدار عقوبة الإنذار ضد الممثلة سارة البحراني، لتجاوزها أخلاقيات المهنة وتقاليدها خلال مجريات القضية التي تنظر فيها النقابة.

وأوضحت النقابة في بيان أن البحراني لم تمتثل لتبليغات النقابة والطلب منها عدم اللجوء إلى النشر العام والمحاكم المختصة قبل الرجوع إلى النقابة. كما لم تحضر جلسة النظر في القضية بالنقابة رغم تحديد موعد لذلك، وتبيّن أنها ملتزمة بالتصوير في مكان آخر، ما يدل على عدم اكتراثها بإجراءات نقابة الفنانين العراقيين وتعمّدها مخالفة التعليمات الصادرة عنها.

وذكرت النقابة أن الممثلة نشرت تفاصيل ما حصل معها على السوشيال ميديا، واختارت المعلومات التي تدعم موقفها وحذفت ما يدينها عمداً مضلّلةً بذلك الرأي العام، وتلفّظت بكلمات تسيء الى زميلها المخرج عصام الشمري.

بدورها، شاركت الشابة عبر صفحتها صورة لحديث على هاتفها الخاص وأرفقتها بتعليق هجومي أوضحت من خلاله ما يحصل معها والخلاف المستمر مع المخرج، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل كبير وطالب بعضهم بمقاطعة أعماله، في حين نصحها البعض بالتبليغ عنه وإيصال قضيتها الى الشرطة.

يُذكر أن قضية الممثلة الشابة بدأت بعد ظهورها في فيديو نشرته عبر “إنستغرام” تحدثت فيه عن تعرّضها للابتزاز والتهديد بالقتل، مشيرةً إلى وجود دور للمخرجَين عصام الشمري وعلي فاضل في القضية، من دون أن توضح أي تفاصيل إضافية، وهو ما جعل النقابة تتحرك لفهم ما يحصل.