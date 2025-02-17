هند صبري تقلد التريند الشهير "هش هش" مع إبنتها - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة التونسية هند صبري مقطع فيديو عبر حسابها ظهرت فيه برفقة ابنتها ليلى وهما تقلدان الترند الشهير "هش هش"، المستوحى من حديث اللبنانية زينة الخوري في برنامج "دبي بلينغ".

فاجأت هند صبري متابعيها بهذه المشاركة العفوية، حيث ظهرت مع ابنتها وهما تؤديان الحوار بطريقة مرحة، مرددتين الجمل الشهيرة التي لاقت انتشارًا واسعًا: "عاملة معي حرب صغيرة، قالت لي هش هش، قلت لها مين هش هش؟ حطت لي زرافة. شو بها الزرافة؟ حلوة الزرافة طويلة.. بيخافوا منا تلات أرباع الحيوانات".

لاقى الفيديو تفاعلًا واسعًا بين الجمهور، حيث أشاد المتابعون بخفة ظل هند صبري وعلاقتها العفوية بإبنتها، ليحقق المقطع انتشارًا كبيرًا على منصات التواصل الإجتماعي.

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