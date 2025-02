أدريان برودي ومايكي ماديسون يفوزان بجائزة البافتا عن أفضل ممثل وممثلة

ميرنا وليد - بيروت - شهد حفل توزيع جوائز البافتا لعام 2025 فوز عدد من النجوم البارزين، حيث حصد فيلم "Conclave" جائزة "أفضل فيلم" بالإضافة إلى "أفضل سيناريو مقتبس" و"أفضل فيلم بريطاني"، ليكون أحد أبرز الفائزين في الليلة.



فازت مايكي ماديسون بجائزة "أفضل ممثلة" عن دورها في فيلم "Anora"، بينما توج "أدريان برودي" بجائزة "أفضل ممثل" عن فيلم "The Brutalist".

وفي فئة التمثيل المساعد، حصد "كيران كولكين" جائزة "أفضل ممثل مساعد" عن فيلم "A Real Pain"، الذي فاز أيضًا بجائزة "أفضل سيناريو"، بينما نالت" زوي سالدانا جائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم "Emilia Perez".

أما جائزة أفضل فيلم وثائقي فذهبت إلى Gilliett, Robert Ford، بينما حصد فيلم Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl جائزة أفضل فيلم أنيميشن.

وشهدت السجادة الحمراء للحفل حضور مجموعة من النجوم، من بينهم المخرج جاك أوديار، والممثلون صوفيا دي مارتينو، ويل بولتر، فانيسا ويليامز، سينثيا إيريفو، يونومي موساكو، وكاميلا كابيو.

يذكر أن فيلم Conclave يتناول قصة تكليف الكاردينال لورانس بمهمة قيادة المجلس المغلق لاختيار البابا الجديد، لكنه يجد نفسه وسط مؤامرة قد تهدد استقرار الكنيسة.