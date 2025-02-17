بالصور- إيلي صعب جونيور يستمتع بوقته مع زوجته كريستينا و اولادهما على الثلج

ميرنا وليد - بيروت - شارك إيلي صعب جونيور، إبن المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، مجموعة من الصور المميزة مع متابعيه عبر حسابه الخاص، ظهر فيها أثناء قضاء اوقات رائعة مع أولاده و زوجته كريستينا مراد صعب على الثلج، بأجواء من الفرح مع كلبهم الأليف.



وكانت كريستينا صعب قد شاركت الجمهور سابقاً مجموعة صور، ظهرت فيها مرتدية فستاناً أسود أنيقاً، من تصميم إيلي صعب.

وتميز الفستان بتصميم رائع، إذ جاء بقصة طويلة وضيقة، وبدون أكمام، وبحمالات رفيعة كما أن الفستان مكشوف الصدر. وجاء بفتحة طويلة على طول رِجلها، وتزين بحبيبات من الخرز واللؤلؤ.

وتركت كريستينا شعرها منسدلاً بطريقة ناعمة على كتفيها، وطبقت مكياجاً ناعماً أبرز ملامحها بطريقة جذابة.

