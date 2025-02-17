- 1/3
- 2/3
- 3/3
ميرنا وليد - بيروت - شارك إيلي صعب جونيور، إبن المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، مجموعة من الصور المميزة مع متابعيه عبر حسابه الخاص، ظهر فيها أثناء قضاء اوقات رائعة مع أولاده و زوجته كريستينا مراد صعب على الثلج، بأجواء من الفرح مع كلبهم الأليف.
وكانت كريستينا صعب قد شاركت الجمهور سابقاً مجموعة صور، ظهرت فيها مرتدية فستاناً أسود أنيقاً، من تصميم إيلي صعب.
وتميز الفستان بتصميم رائع، إذ جاء بقصة طويلة وضيقة، وبدون أكمام، وبحمالات رفيعة كما أن الفستان مكشوف الصدر. وجاء بفتحة طويلة على طول رِجلها، وتزين بحبيبات من الخرز واللؤلؤ.
وتركت كريستينا شعرها منسدلاً بطريقة ناعمة على كتفيها، وطبقت مكياجاً ناعماً أبرز ملامحها بطريقة جذابة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- إيلي صعب جونيور يستمتع بوقته مع زوجته كريستينا و اولادهما على الثلج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.