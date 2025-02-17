محمد نجاتي يتعرض لحادث سير مروع

ميرنا وليد - بيروت - تعرض الممثل محمد نجاتي، لحادث سير خطير أثناء عودته إلى القاهرة عبر طريق بورسعيد الصحراوي، ما أدى إلى تهشم مقدمة سيارته وفقدانه للوعي. وتم نقله على الفور إلى أحد المستشفيات القريبة، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ويشارك محمد نجاتي في مسلسل "حكيم باشا" مع الممثل المصري مصطفى شعبان، والذي انتهى من تصويره مؤخرًا، ومن المقرر عرضه في موسم رمضان 2025.

المسلسل يضم نخبة من الممثلين، من بينهم دينا فؤاد، سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، وأحمد فؤاد سليم، وهو من تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين، كما يمثل العمل أول تجربة لمصطفى شعبان في الدراما الصعيدية، إذ يتناول تجارة الآثار والصراعات العائلية.

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