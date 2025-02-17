هذه طريقة ماجد المصري للتعبير عن حبه لزوجته

ميرنا وليد - بيروت - تحدث الممثل المصري ماجد المصري، عن حبه لزوجته رانيا أبو النصر، وطريقة تعبيره لها عن هذا الحب.



وقال ماجد المصري، خلال حلوله ضيفاً على برنامج "كلام نواعم": "الحب دا مشاعر ومواقف وتناغم ومفاجآت لازم كل فترة عشان أعبر فيها لمراتي عن مدى حبي لازم يبقى فيه مفاجأة حاجة أحس أنها فعلا تنبسط، الست بطبعها بتحب الهدايا بس الهدية لما تيجي في وقت مش متفق عليه مثلا عيد حب أو عيد ميلادها أو عيد جوازها لما بتيجي في توقيت مفاجئ بتعمل حالة جميلة. لأن فعلا الحب شيء راقي أوي ولما ربنا سبحانه وتعالى بيمن على البني آدم بالحب فعلا بيستمتع بيه، دكتور مصطفى محمود قال إن الحب بيتوهج ويشتعل وبعدين ينخفض ويبقى رماد ويتبقى المودة والرحمة، واضيف كمان حب العشرة ودا حب قوي جدا".