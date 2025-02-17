شكرا لقرائتكم خبر عن هاني رمزي بعد خطوبة نجله شادي: ربنا يفرح الناس كلها.. صور جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النجم هاني رمزي الشكر لكل من هنأه بخطوبة نجله شادى، قائلاً في تصريحات لـ"الخليج 365": الحمد لله فرحتي لا توصف وعقبال عندكم جميعًا وربنا يفرح الناس كلها، وأجمل حاجة في الدنيا أنك تفرح بخطوبة وجواز أولادك، وربنا يسعدهم ويتمم لهم على خير".

واحتفل الفنان هانى رمزى بخطوبة ابنه شادى وميرنا سامى عبده، في جو عائلى بمنطقة التجمع الخامس، بحضور والدة هانى رمزى وأشقائه إيهاب رمزى وأمير رمزى والعائلتين والأصدقاء والأقارب، حيث كتب شقيقه أمير رمزى على فيس بوك: ألف مبروك.



الفنان هانى رمزى يحتفل بخطوبة ابنه شادى



خطوبة شادى هانى رمزى



خطوبة نجل الفنان هانى رمزى



من خطوبة نجل الفنان هاني رمزي



أمير شقيق هاني رمزي



خطوبة ابن هاني رمزي صورة مع الأسرة



خطوبة ابن هاني رمزي







خطوبة نجل الفنان هانى رمزى



شادى هانى رمزى وخطيبته



من خطوبة نجل الفنان هاني رمزي



نجل هاني رمزي مع عروسته



هاني رمزي وشقيقه

وكانت إدارة مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما برئاسة المخرج الدكتور أسامة رؤوف رئيس ومؤسس المهرجان، كرمت الفنان النجم "هاني رمزي" مع كوكبة من نجوم الفن، وذلك ضمن فعاليات الدورة السابعة للمهرجان تقديرا لمشواره المسرحي.

وقدم الفنان هاني رمزي خلال رحلته الفنية الكثير من العروض المسرحية، وبالتحديد فى بداياته مع الفنان محمد صبحي، والتى نجح من خلالها فى إظهار موهبته الفنية الكبيرة، وقد شارك فى عدد من العروض المسرحية الهامة التى حققت نجاحا كبيرا أبرزها "تخاريف، وجهة نظر، ولا فى الأحلام، عفروتو، كدة أوكيه".

