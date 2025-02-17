شكرا لقرائتكم خبر عن ليس له علاقة بالفن.. تعرف على سيد شقيق المنتجين أحمد ومحمد السبكى والان مع تفاصيل الخبر

يقام مساء اليوم الإثنين عزاء الراحل سيد السبكى الشقيق الأكبر للمنتجين محمد السبكى وأحمد السبكى، وذلك فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وذلك بعدما رحل السبكي عن عالمنا يوم الجمعة الماضى عن عمر يناهز 73 عامًا.

الراحل سيد السبكى لم يسلك طريق الإنتاج السينمائى على غرار شقيقيه محمد السبكى وأحمد السبكى، وإنما بدأ حياته كلاعب كرة قدم في النادى الأهلى، ولكنه تعرض لإصابة كبيرة جعلته يترك كرة القدم تمامًا واتجه بعدها إلى الجزارة وهى المهنة التي تشتهر بها العائلة.

يذكر أن المنتج أحمد السبكى، يقدم مسلسلين جديدين فى دراما رمضان المقبل 2025 للعرض على شاشات المتحدة للخدمات الاعلامية، الأول هو عقبال عندكوا بطولة إيمى سمير غانم وحسن الرداد ويشارك فى العمل محمد ثروت، انعام سالوسة ومن تأليف أحمد سعد والى وعلاء حسن وإخراج علاء اسماعيل وعارفة عبد الرسول وعلاء مرسى وعدد آخر من الفنين.

ثانى مسلسلات أحمد السبكى فى دراما رمضان 2025، عايشة الدور بطولة دنيا سمير غانم محمد ثروت، سماء إبراهيم، عمر الشنواى، رحاب الجمل، أميرة أديب، وفدوى عابد، وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وأشرف نصر وندى عزت وسامح جمال و نانسي عكيله وإخراج أحمد الجندي، وتجسد دنيا شخصية "عايشة" وهي سيدة مطلقة وأم لطفلين، ولكن القدر يجعلها تعود كطالبة جامعية.

أما المنتج محمد السبكى فقدم آخر أعماله، فيلم مطرح مطروح وهو من بطولة محمود حميدة، كريم عفيفى، ليلى أحمد زاهر، شيماء سيف، طارق الابيارى، سامى مغاورى، محمد السعدنى، شريف ثروت ومحمدى القاضي وتأليف محمد عز وإخراج وائل إحسان، وتدور الأحداث في إطار من الحركة والكوميديا، خلال فترة الأربعينيات في مصر.