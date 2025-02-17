الملكة رانيا تشارك سر السعادة في لقطات عائلية بعد ولادة الأميرة إيمان

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 فبراير 2025 04:25 مساءً - لازالت العائلة المالكة الأردنية تعيش أجواءً من الفرحة والسعادة بعد ولادة الأميرة إيمان أمس الأحد 16 فبراير، حيث أعلنت الملكة رانيا استقبال العائلة "أمينة" المولودة الأولى للأميرة إيمان.

وكعادتها في التعبير عن فرحتها في أي مناسبة، شاركت الملكة رانيا مقطع فيديو من داخل الجناح الذي تتواجد به الأميرة إيمان عقب ولادتها، يضم أفراد العائلة، وذلك على أغنية حسين الجسمي "سر السعادة" التي جاءت متماشية مع التجمع العائلي.

الملكة رانيا تشارك مقطع فيدية لـ أمينة وسط العائلة

View this post on Instagram A post shared by Queen Rania Al Abdullah (@queenrania)

في مقطع الفيديو الذي يُشعر من يشاهده بالدفء العائلي والسعادة، يبدأ المشهد بوقوف الملك عبدالله الثاني يبدو ناظراً لحفيدته الثانية أمينة، ثم تظهر الأميرة سلمى، ومن بعدها زوج الأميرة إيمان؛ جميل ألكساندر ترميوتس، ثم لقطة للملكة رانيا وهي تحتضن الأميرة رجوة الحسين التي قامت بزيارة الأميرة إيمان أمس مع زوجها الأمير الحسين وابنتهما الأميرة إيمان الصغيرة التي استحوذت على جانب كبير من الفيديو عندما ظهرت مع جدتها الملكة رانيا وهي تحملها وتداعبها، وفي لقطة أخرى تحملها والدتها الأميرة رجوة لتشاهدا أمينة عن قرب.

وقبل نهاية مقطع الفيديو، نرى الملكة رانيا تقف بجانب الأميرة إيمان وتمشط شعرها بيديها، ثم تقوم بوضع مصحف صغير فوق رأس أمينة في سريرها.

وأرفقت الملكة رانيا في تعليقها على الفيديو التالي: "أمينة الغالية وسط العيلة".

ابنة الأميرة إيمان في لحظاتها الأولى

https://www.instagram.com/p/DGIOMFUsC9C/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DGIOMFUsC9C/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DGIOMFUsC9C/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

من خلال حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام، شاركت الملكة رانيا الصور الأولى لابنة الأميرة إيمان؛ "أمينة". جاءت الصورة الأولى للأميرة إيمان وهي تحتضن ابنتها وهي على السرير داخل المستشفى وبجانبها زوجها جميل ألكساندر ترميوتس، الصورة الثانية كانت للملكة رانيا تحمل "أمينة" ومن على يمينها جميل ترميوتس وعلى شمالها الملك عبدالله الثاني، أما الصورة الثالثة فيظهر فيها الملك عبدالله وهو يحمل حفيدته الثانية، بينما تُظهر الصورة الرابعة والأخيرة الأميرة إيمان تحمل ابنتها ومن حولها والدها وزوجها ووالدتها.

وأرفقت الملكة رانيا في تعليقها على الصور ما يلي: "إيمان ريحانة الدار صارت أم.. الحمد لله زادت بركة البيت وفرحتنا بالغالية أمينة قد الدنيا. مبارك جميل وإيمان والحمد لله على سلامتك حبيبتي".

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».