مي عمر تتحدث عن خفايا مسلسل "إش إش".. وهذا أصعب مشاهده

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة المصرية مس عمر عهن دور الراقصة التي تقدمه في مسلسل "إش إش" والذي يعد أول تجربة لها من هذا النوع.



وشاركت الجمهور بياناً إعلامياً جاء فيه: "عندما قرأت النص وقعت في غرام الشخصية وفي الوقت ذاته تعاطفت معها. يتناول المسلسل عالم يحمل الكثير من الخفايا والأسرار، وأبناء هذا العالم لديهم الكثير من القصص والحكايات والأزمات، فيما يتعرف معظم المشاهدين على هذا العالم من الخارج فقط ولكن هناك في داخله بشر لديهم حكايات ونقاط قوة وضعف وأزمات، ويحتاجوا في كثير من الأحيان إلى من يساندهم ويدعمهم نفسيا".

وعن شخصية "شروق" التي تقدمها قالت: "أؤدي شخصية (شروق) وهي راقصة ولكنها ترفض هذا العالم وتحاول تطوير شخصيتها والابتعاد عن هذا المجال، لكن الظروف تكون أقوى منها وتضطرها للقيام بأعمال ترفضها ضمنيا".

كما أكدت أن أصعب مشهد قدمته في المسلسل كان بالمكواجهة مع الممثل ماجد المصري.