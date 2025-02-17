هنا الزاهد تطل بالحجاب والعباءة السوداء بجلسة تصوير جديدة

ميرنا وليد - بيروت - خضعت الممثلة المصرية هنا الزاهد إلى جلسة تصوير جديدة في الرايض في المملكة العربية السعودية، وشاركت الجمهور الصور عبر حسابها الخاص.



وقد أطلت هنا مرتدية الحجاب مع عباءة باللون الأسود، وشوقت الجمهور لعمل جديد دون الكشف عن تفاصيله.

وكانت هنا الزاهد قد شاركت الجمهور مجموعة صور من الحلقة الأخيرة من مسلسل "إقامة جبرية"، التي عرضت مؤخراً.

وقد نالت النهاية إشادات واسعة من الجمهور، وعلقت هنا الزاهد عليها قائلة: "الحمد لله على النجاح الكبير اللي حققه إقامة جبرية. حبيت سلمى جدا اول عمل ليا دراما بعيد كل البعد عن كل اللي قدمته قبل كده. سعيدة بردود الأفعال. عايزة اشكر مؤلف و منتج العمل احمد عادل اللي شافني في سلمى و هو بيكتبه. و المنتجين شريف زلط و عامر الصباح. عايزة اشكر استاذة نشوى و عبد الله و منصة واتش ات Watchit , عايزة اشكر من قلبي المخرج اللي بجد اتبسط معاه جدا الاستاذ احمد سمير فرج. شكرا لمدير التصوير مارك عوني. شكرا تامر كروان على موسيقى المسلسل. كل زمايلي اللي كانو شرف ليا اقف قصادهم مع حفظ الالقاب شرنوبي و صابرين محمود البزاوي ثراء جبيل چلا هشام عايدة رياض و محمد الدسوقي و احمد والي و كل الضيوف اللي نوروني في المسلسل الفنانة العظيمة سيمون و صديقي احمد حاتم و حازم ايهاب.

شكرا للجمهور اللي شافني بعين تانية".