فيدرا بتصريح ملفت عن المرأة الأربعينية.. وهذا ما قالته

ميرنا وليد - بيروت - أحدثت الممثلة المصرية فيدرا حالة من الجدل بعد تصريحها المفاجأة عن المرأة التي تخطت الـ 45 عاماً من عمرها، مؤكدة أن لا علاقة لأي شخص في طريقة حياتها أو مظهرها أو نوعية ملابسها.



وقالت فيدرا بمقطع فيديو نشرته عبر حسابها الخاص: "أي حد سيدة أو رجل يوجه لكنّ كلمات بضرورة مراعاة السن، صحيح نحنا منكبر ولكن هو غلطان أنه يعطيكي ملاحظات ويقلك تعملي ايه بحياتك، كبرتي صغرتي، اتجننتي، لبتسي ريش مشيتي على الحيط، انتِ حرة وهو مالوش دعوة بيكِ. ما حدش في الدنيا له دعوة بيكِ، لا هو ولا هي، اللي عمالين بيفتوا على انت كبرتي فلازم تعملي كده. أنا حرة الستات أحرار، اللي عايزة تتجنن تتجنن واللي عايزة تهدا تهدا، اللي يسعدك اعمليه".