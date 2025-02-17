هاندا أرتشيل بمفاجـ ئة جديدة

ميرنا وليد - بيروت - كشـ فت وسائل إعلام تركية ان النجمة التركية هاندا أرتشيل وقّعت على فيلم سينمائي جديد، لكن لم يتضح بعد البطل الذي سيكون معها.



يذكر أن تم عرض فيلم أرتكه للرياح للممثلين التركيين باريش أردوتش وهاندا أرتشيل، وهو عمل ينتمي إلى النوع الرومانسي، وقد صور النجمان فيلمهما في بحر إيجة، خلال الصيف الماضي.

وفي مقابلة نشرتها "نتفليكس"، للنجمين التركيين، قدما لمحة عن كواليس الفيلم، ورؤيتهما حول شخصيتهما في العمل "إيجي يازجي" و"أسلي منسوي".

الفيلم من إخراج أنجين إردن وتأليف جيلان ناز، ويُشارك في العمل إلى جانب باريش أردوتش وهاندا أرتشيل، الممثلون شيبنيم سونميز، وتوجرول توليك وباريش أيتاتش.

