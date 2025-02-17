شكرا لقرائتكم خبر عن بدل من طرد أرواحهم فرفشتهم.. هذا ما سيقدمه فريق شارموفرز في الكابتن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر فريق شارموفرز، خلال أحداث مسلسل الكابتن الذى ينافس به النجم أكرم حسنى في دراما رمضان 2025، ويقدم أكرم خلال أحداث مسلسل الكابتن شخصية حسام عز الدين وهو كابتن طيار، يواجه العديد من الأزمات، ويتعرض لحادث طائرة ويكون الناجى الوحيد وعليه تنفيذ رغبات الأرواح التي تظهر له بسبب تسببه في موت ركاب إحدى رحلاته الجوية.

وفى برومو المسلسل يظهر فريق شارموفرز، ويستعين بهم حسام لطرد أرواح الركاب وأنه فريق "زار" ولكن الأرواح تفرفش وترقص ماذا يجرى لهم هذا ما ستكشفه الأحداث وقت عرض المسلسل.

مسلسل الكابتن مكوّن من 15 حلقة، وتأليف عمرو الدالي، قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة k media كريم أبو ذكرى ومن بطولة: أكرم حسني، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبد الوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، ميمى جمال، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى، حسام والى وهو كابتن طيار، يرتكب خطأ غير مقصود أثناء إحدى رحلاته الجوية، ليجد نفسه أمام العديد من المواقف غير المتوقعة.

ويكرر أكرم حسني تجربة دراما الـ 15 حلقة للمرة الثانية على التوالي، بعدما خاضها في موسم دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل "بابا جه"، والذى شارك في بطولته: نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوي، محمد أوتاكا، وضيوف الشرف: محمود البزاوي، كريم فهمي، أحمد أمين، محمد الكيلاني. ومن تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعي.

ويشارك الفنان محمد رضوان في موسم رمضان أيضاً بمسلسل "حسبة عمرى" ويشارك في البطولة كل من، روجينا محمد رضوان وعمرو عبد الجليل وعلى الطيب ومحمود البزاوي، وهو من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.