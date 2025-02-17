شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة تكشف عن قائمة المسلسلات التى تعرض على شاشاتها فى رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن قائمة مسلسلات رمضان 2025 التي قامت بالتعاقد عليها والتي تضم كبار نجوم مصر والوطن العربي، للعرض على شاشاتها خلال الشهر الكريم هذا العام.

وتضم قائمة مسلسلات الشركة المتحدة، مسلسل شهادة معاملة أطفال وهو العمل الكوميدي الذي يشكل عودة للنجم محمد هنيدي، بعد غياب عن الدراما التليفزيونية، وهو المسلسل الذي يشارك في بطولته الفنانة نهى عابدين.

واستكمالاً لجرعة الكوميديا المحببة لدى جمهور الدراما التليفزيونية في رمضان، تقدم الشركة مسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير غانم ومحمد الكيلاني وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته دنيا سمير غانم من خلال مسلسل "جت سليمة".

وتتنافس الشقيقتان دنيا سمير غانم وإيمي سمير غانم على كسب قلوب الجمهور في رمضان، حيث تقدم إيمي سمير غانم بطولة مسلسل عقبال عندكوا بمشاركة النجم حسن الرداد، وهو العمل الذي يشكل عودة كبير للفنانة إيمي سمير غانم بعد غياب منذ رحيل والديها.

فيما يقدم الكوميديان أكرم حسني في دراما رمضان 2025، مسلسل الكابتن وتشاركه البطولة الفنانة آية سماحة.

أما دينا الشربيني وشريف سلامة فهما مستمران في مغامراتهما الكوميدية والأسرية التي تفجر الضحك، من خلال مسلسل كامل العدد في جزئه الثالث.

فيما يفاجئ النجم أحمد أمين جمهوره بـ مسلسل النص المأخوذ عن كتاب مذكرات نشال، وتشاركه البطولة الفنانة أسماء أبو اليزيد، وهو العمل الذي يأخذنا لزمن بعيد وقت الاحتلال.

وتخوض النجمة روجينا تحديًا جديدًا من خلال مسلسل حسبة عمرى بمشاركة عمرو عبد الجليل، وهو العمل المنتظر والذي ينتمي للكوميديا الاجتماعية، ويناقش قضية الكد والسعاية بأسلوب متفرد وفي قالب من الضحك.

ويشهد الموسم الدرامي في رمضان مشاركة النجمتين نيللي كريم وروبي وكندة علوش في بطولة مسلسل إخواتي وهو دراما اجتماعية لا تخلو من الضحك حول أربع شقيقات حظهن عسر لا يعيش لهن أزواج.

فيما تقدم الشركة المتحدة جرعة متوازنة من الدراما الشعبية والصعيدية المحببة لدى الجمهور، حيث تقدم مسلسل الغاوي بطولة النجم أحمد مكي وعائشة بن أحمد، وهو العمل الذي يشكل تحديًا كبيرًا للفنان أحمد مكي بعد سنوات طويلة من نجاح مسلسل الكبير أوي في رمضان، حيث يخوض مغامرة جديدة مبتعدًا عن الكوميديا.

كما تقدم الشركة مسلسل حكيم باشا وهو أول عمل صعيدي يلعب بطولته النجم مصطفى شعبان، وتشاركه البطولة دينا فؤاد، وهو العمل الذي يغوص في صعيد مصر بقصصه وحكاياته المشوقة.

ويقدم النجم أحمد العوضي نموذجًا للدراما الشعبية المختلفة من خلال مسلسل فهد البطل بمشاركة ميرنا نور الدين، ومن قلب الريف يقدم إياد نصار وريهام عبد الغفور مسلسل "ظلم المصطبة"، حيث يحذر من العادات والتقاليد الخاطئة التي تؤثر على المجتمع.

وتقدم الشركة المتحدة مسلسل قهوة المحطة بطولة النجم الشاب أحمد غزي وبيومي فؤاد، وهو نفس الأمر مع مسلسل "ولاد الشمس" بطولة أحمد مالك وطه دسوقي.

ويشهد موسم دراما رمضان عرض مسلسل لام شمسية وهو بطولة أمينة خليل وأحمد السعدني، وهو واحد من أضخم الأعمال، حيث يضم مجموعة كبيرة من النجوم ويناقش واحدة من أهم القضايا، وهي تأثير العلاقات الزوجية المتوترة على الأسرة بالكامل وتحديدًا الأطفال.

وتدفع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بجرعة كبيرة من الأعمال الرومانسية الاجتماعية والفانتازيا أيضًا، حيث يشهد الموسم عرض مسلسل وتقابل حبيب بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، وهو العمل المنتظر لكثير من الأسباب أبرزها شعبية ياسمين عبد العزيز الكبيرة والقصة المشوقة.

فيما تعود النجمة مي عز الدين للدراما من خلال مسلسل قلبي ومفتاحه بمشاركة النجم آسر ياسين، كذلك تقدم ياسمين صبري ونيكولا معوض بطولة مسلسل أميرة في رمضان 2025، أما النجم ياسر جلال فيعود لاستكمال حواديت ألف ليلة وليلة من خلال الجزء الثاني من مسلسل جودر بمشاركة النجمة ياسمين رئيس.



مسلسل وتقابل حبيب



مسلسل جودر 2



مسلسل فهد البطل



مسلسل عقبال عندكوا



مسلسل ولاد الشمس



مسلسل حكيم باشا



مسلسل شهادة معاملة أطفال



مسلسل ظلم المصطبة



مسلسل الكابتن



مسلسل عايشة الدور