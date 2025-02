شكرا لقرائتكم خبر عن جاك نيكلسون يقدم آدم ساندلر في حفل SNL50 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر النجم العالمى جاك نيكلسون في احتفال SNL50 منذ ساعات، بين الجمهور لتقديم أداء صديقه النجم العالمى آدم ساندلر، على المسرح ليعزف ويغني أغنية بمناسبة مرور نصف قرن على البرنامج الشهير.

ويأتي ظهور جاك نيكلسون الأحدث بعد نشر ابنته لورين نيكلسون، صورة تجمعهما فى يناير الماضى.

قال ساندلر عند تقديمه: "دعونا نستمع إلى جاك، يا صغيري! جاك يا صغيري خارج الليلة!"، ومن ثم غنى ساندلر على الجيتار تحية لمدة خمس دقائق لأغنية "50 Years".



جاك نيكلسون وادم ساندلر

وذلك بعدما كشفت الحبيبة السابقة لارا فلين بويل للنجم العالمى جاك نيكلسون أن الممثل الحائز على جائزة الأوسكار "لم يتقاعد أبدًا" على الرغم من الاعتقاد بأنه أعلن إعتزاله.

بويل التي واعدت الممثل منذ أكثر من عقدين من الزمن، والتى لا تزال صديقة لـ نيكلسون، أكدت لمجلة People إنه "جزء كبير من حياتي"، كان آخر ظهور لنيكلسون (86 عامًا) في فيلم روائي طويل عام 2010 بعنوان How Do You Know، وهو فيلم كوميدي رومانسي من بطولة ريس ويذرسبون وأوين ويلسون وبول رود.

وفي السنوات الـ 14 التي تلت ذلك، رفض أي عرض من العروض للعودة إلى التمثيل، وبالرغم من ذلك لم يتقاعد نيكلسون رسميًا أبدًا، على الرغم من أنه صرح في مقابلة مع مجلة فانيتي فير عام 2013 أنه لم يكن متحمسًا للظهور في أي من الأفلام.

ومع ذلك، في العام الماضي، قيل إن نيكلسون يفضل "الجلوس تحت شجرة وقراءة كتاب" بدلاً من العودة إلى التمثيل، وفقًا لادعاءات صديق النجم السينمائي الأسطوري.

وأكد المنتج الهوليوودي لو أدلر أن نيكلسون أراد أن يعيش حياة هادئة بعيدا عن الأضو