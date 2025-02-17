شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عبد الجليل يشارك في الغاوي وحسبة عمري في رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان عمرو عبد الجليل في مسلسلين خلال موسم رمضان المقبل 2025، إذ يشارك في بطولة مسلسل الغاوى بطولة النجم أحمد مكى، والذى يعد من الأعمال المنتظرة في الموسم المقبل، ويجسد عمرو شخصية جديدة في أحداث المسلسل الذى يتضمن 15 حلقة من إخراج ماندول العدل.

الغاوى من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة سينرجى وبطولة أحمد مكى وعائشة بن أحمد وعمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفى، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفى، أبيوسف، تامر شلتوت، وضيف الشرف كزبرة، ويقدم مكي خلال أحداثه الدراما الشعبية لأول مرة.

كما يشارك عمرو عبد الجليل في بطولة مسلسل حسبة عمرى مع النجمة روجينا وهو اول تعاون بينهما في الدراما المصرية، ويقدم شخصية كوميدية حسب سير الاحداث.

وتقدم روجينا خلال مسلسل حسبة عمري شخصية "سوسن" والتي يحدث بنيها وبين زوجها خلاف كبير ويطردها من المنزل لتقرر بعد ذلك أن تطالب بحق "الكدّ والسعاية" وأن يكون لها النصف من كل ممتلكات زوجها بعد أن تطلق نفسها منه.

مسلسل حسبة عمري يُعرض فى موسم رمضان 2025، وهو من بطولة روجينا محمد رضوان وعمرو عبد الجليل وعلى الطيب ومحمود البزاوي، وهو من تأليف محمود عز وإخراج مي ممدوح.

يشار إلى أن روجينا قدمت آخر أعمالها مسلسل سر إلهى مكون من 15 حلقة، وعرض لأول مرة فى شهر رمضان الماضى 2024، والعمل من بطولة النجمة روجينا، أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.