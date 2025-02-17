بالفيديو خاص لـ"الخليج 365": ندى عبد الحكيم انتظروني برمضان في شارع الأعشى والزافر

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 فبراير 2025 02:57 مساءً - تُشارك الفنانة ندى عبد الحكيم خلال الموسم الرمضاني 2025 بعملين دراميين، وقالت لـ"الخليج 365": "سأتواجد هذا العام بالموسم الرمضاني من خلال مسلسلين؛ الأول هو شارع الأعشى والثاني مسلسل الزافر، وأتمنى أن تنال الشخصية التي سأجسدها استحسان الجمهور، وكلا العملين أحداثه جميلة ومشوقة، وأتمنى أن يستمتع بهما الجمهور عند عرضهما".

مسلسل "شارع الأعشى"

مسلسل "الزافر"

آخر عمل عُرض للفنانة ندى عبد الحكيم

و"" هو مسلسل من إﺧﺮاﺝ أحمد كاتيكسيز، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ بدرية البشر، ومن بطولة نخبة من النجوم من أبرزهم الفنان تركي اليوسف، إلهام علي، خالد صقر، ريم الحبيب، بدر محسن، عهود السامر، سارة الجابر، محمد شامان، أغادير السعيد، عبدالرحيم الشربجي، بندر الخضير، عزيز بحيص، عائشة كاي، براء عالم، يوسف عمر، آلاء سالم، فارس البحري، عبدالرحمن نافع، سلطان آل متعب، بالإضافة إلى آخرين، وسيُعرض على mbc."الزافر" هو مسلسل من كتابة عثمان جحا وأحمد المسعري وإبتسام المنصور، وسيُعرض على قناة sbc خلال شهر رمضان 2025 من ﺇﺧﺮاﺝ سيف شيخ نجيب ومن بطولة الفنان راشد الشمراني، أضوى فهد، أضوى شاكر، مريم الغامدي، مروة محمد، العنود عبد الحكيم، غادة الملا، جبران الجبران، ونوف سعد.أما آخر عمل عرض للفنانةفهو مسلسل "الشرار" وهو من إﺧﺮاﺝ الفوز طنجور، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ لمياء الزيادي، ومن بطولة الفنانة ليلى السلمان، ريم عبدالله، علي السبع، نايف الظفيري، خالد صقر، نايف خلف، بالإضافة إلى آخرين.

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