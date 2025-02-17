شاهدوا: فاطمة الحوسني تنشر كواليس مسلسل الباء تحته نقطة.. وهكذا تُعلق

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 فبراير 2025 02:57 مساءً - تتواجد الفنانة الإماراتية فاطمة الحوسني في الموسم الرمضاني 2025 من خلال مسلسل "الباء تحته نقطة"، وهو عمل درامي مشترك يضم مجموعة من نجوم الفن الخليجي والعربي.

وشاركت الفنانة فاطمة الحوسني متابعيها صوراً منوعة لها مع فريق العمل، وعلقت وكتبت: "انتظرونا في كرسي الاعتراف، على قناة أبو ظبي، مسلسل "الباء تحته نقطة" للكاتبة منى الظاهري، إخراج هبة الصياغ، قريباً رمضان".

مسلسل "الباء تحته نقطة"

"، هو مسلسل سيُعرض خلال شهر رمضان من بطولة الفنانة إيمان السيد، فاطمة الحوسني، سوسن بدر، جابر نغموش، محمد خير الجراح، ميرا طالب، شكران مرتجى، وهو من تأليف الكاتبة الإماراتية منى الظاهري، وتتولى إخراجه المخرجة العراقية هبة الصيّاغ.

تدور أحداثه حول قضية تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في حياتنا اليومية، وكذلك يتحدث عن إيجابيات السوشيال ميديا وسلبياتها وتأثيرها في المجتمعات بشكلٍ كبير.

أعمال قادمة لفاطمة الحوسني

آخر عمل عُرض للفنانة فاطمة الحوسني

انتهتأيضاً من مسلسل "وطن عمري"، الذي سيُعرض على سما دبي بشهر رمضان، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ عمار رضوان، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ مريم الزعابي، ومن بطولة الفنانة فاطمة الحوسني، بدرية أحمد، ليلى المقبالي، خليفة البحري، عبدالرحمن الملا، محمد الكعبي.أما آخر مسلسل عُرض للفنانةفهو مسلسل رمادي، من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد شفيق، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ علي دوحان، وهو من بطولة الفنان إبراهيم الحساوي،، لمياء طارق، علي كاكولي، إيمان الحسيني، إيمان فيصل، ناصر عباس، رانيا شهاب، غرور صفر، خالد الصراف، أنوار السبيعي، مبارك الشطي، رندا حجاج.

ودارت أحداثه في إطار اجتماعي حول أمٍّ متسلطة تتحكم في مصير بناتها الثلاث بالرغم من الصعوبات التي واجهتهن، وتتوالى أحداث حياتهن كلٌّ منهن في مسار.

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