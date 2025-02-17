كارمن سليمان تعلن إنجابها توأم.. اختارت لهما هذين الأسمين

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 فبراير 2025 02:57 مساءً - كشفت المطربة كارمن سليمان عن إنجابها توأم "بنتين"، وشاركت فيديو تعلن من خلاله الأمر، ظهرت فيه مع زوجها الملحن مصطفى جاد وهما يحملان المولودتين؛ وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".

كارمن سليمان تعلن إنجابها توائم

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شاركت المطربة كارمن سليمان جمهورها ومحبيها من خلال حسابها على "إنستغرام"؛ مقطع فيديو ظهرت من خلاله بجانب زوجها الملحن مصطفى جاد وهما يحملان المولودتين، والتي أوضحت أنهما بنتين وأطلقت عليهما اسم "تاليا، و"تمارا". وعلقتعلى الفيديو قائلة: "إنهما توأم تاليا وتمارا.. الحمدلله! قولوا ما شاء الله".

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مصطفى جاد يعلن إنجاب زوجته مولودها الثاني

كان الملحن مصطفى جاد قد أعلن عن وضع زوجته النجمةمولودها الثاني، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".

وشارك الملحن مصطفى جاد عدد من الصور مع زوجته كارمن سليمان عبر حسابه على "إنستغرام"؛ ظهرا خلالها من داخل المستشفى، ليعلن عن وضع زوجته لمولودهما الثاني دون الكشف عن نوعه، وعلق على الصور قائلًا: "عيلتنا كبرت..الحمد لله على كريم عطاءه و تمام نعمته".

وقد انهالت عليهما التعليقات والمباركات من نجوم الفن والمشاهير، الذين أعربوا عن فرحتهم بقدوم المولود الجديد، والتي جاءت كالتالي؛ حيث قالت المطربة مي فاروق:"ماشاء الله لاقوة إلا بالله الف مبروك يا كوكيييييي انتي ومصطفي ربنا يحفظ ويبارك"، وقالت علياء بسيوني زوجة النجم أحمد سعد: "مبروك مبروك مبروك، ربنا يحفظكوا"، وغيرها من التعليقات.

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